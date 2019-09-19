شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج محاط بالضغوط السلبية – تحليل صباحي – 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك الخليج (GBK) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.70% بما يعادل -2.00 نقطة ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 288.00 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 246.00 إلى 330.00) ، في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 278.09 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لكسره ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 288.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 278.09 ومستوى المقاومة 288.00 .