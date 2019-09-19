شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي - 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مصرف الإنماء (1150) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.92% بما يعادل -0.20 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 22.51 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 18.95 إلى 28.25) ، إمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا حن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 22.51 ، ليستهدف مستوى الدعم 20.95 الذي يمثل نسبة 78.6% مرة أخرى .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.95 ومستوى المقاومة 22.32 .