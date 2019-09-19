شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يعيد اختبار مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مصرف الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليعيد بذلك اختبار مستوى المقاومة 60.81 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 50.86 إلى 76.90) ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.83% بما يعادل 1.10 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 60.81 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 56.43 الذي يمثل نسبة 78.6% منها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 58.80 ومستوى المقاومة 62.95 .