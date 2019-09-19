شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته ، ليحاول السهم تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيع الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.77% بما يعادل 0.22 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ذو درجة انحدار قوية نسبياً .

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لذلك نحن نرجح انخفاض السهم من جديد خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 12.00 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 13.42 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.42 .