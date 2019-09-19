شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات» تستحوذ على «هلب إي جي» في الإمارات والسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» الاستحواذ على 100% من أعمال «هلب أي جي» في كل من الإمارات والسعودية، مشيرة إلى أن إتمام الصفقة يخضع لتحقيق عدد من الشروط.

وأكدت «اتصالات»، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن «هلب إي جي» من الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت إلى أن هذا الاستحواذ يتماشى مع الاستراتيجية الرقمية للمجموعة حيث يعزز وينوع الحافظة الرقمية، كما يسرع من نمو الأنشطة الحالية للأمن السيبراني لاتصالات ويعزز قدرتها على التوسع في أنحاء المنطقة.

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