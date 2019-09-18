شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمنح 792 رخصة استثمار أجنبي هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي أن المملكة تشهد نقلة نوعية في استقطاب المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الرخص الممنوحة خلال 5 سنوات 2,420 رخصة.

وأوضح القصبي خلال مشاركته اليوم الأربعاء في الجلسة الحوارية ضمن أعمال مؤتمر يوروموني السعودية 2019 الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية في مدينة الرياض، أن الرخص الممنوحة في 2015 بلغت 259 رخصة، وخلال 2019 تم منح 792 رخصة للاستثمار الأجنبي.

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وأفاد أن المملكة قامت بإصلاحات شاملة لتحسين قطاع الأعمال، مما أسهم في زيادة عدد المؤسسات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار بنسبة 60% في السنوات الأربع الأخيرة، لتصل إلى مليون و27 ألف مؤسسة، مقارنة بـ 650 ألف مؤسسة خلال عام 2015، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقفز الاستثمار الأجنبي في قطاعي "التمويل والتأمين" و"الرعاية الصحية" بالسعودية بنسبة 600% خلال الربع الثاني من العام الجاري.