شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات" توقع اتفاقية استحواذ لأعمال "هلب آي جي" في الإمارات والسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت مجموعة الإمارات للاتصالات اتفاقية للاستحواذ على 100% من أعمال شركة "هلب آي جي" -الرائدة في مجال الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- في كل من الإمارات والسعودية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الاستحواذ يتماشى مع الاستراتيجية الرقمية للشركة، مُشيرة إلى أنه سيعزز وينوع قدرة المجموعة على التوسع في أنحاء المنطقة.

وأضافت المجموعة، أن إتمام صفقة الاستحواذ يخضع لتحقيق عدد من الشروط، علماً بأن المجموعة ستعلن عن أي تطورات مهمة حول الموضوع.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح- عائد إلى مساهمي الشركة- بلغ 2.231 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 2.199 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

ووفقاً للبيان، بلغ إجمالي الإيرادات 12.9 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 13.1 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وتراجعت المصروفات التشغيلية إلى 7.8 مليار درهم بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل 8.2 مليار درهم بالربع المقابل من العام الماضي.

كذلك انخفضت قيمة النفقات الرأسمالية الموحدة بنسبة 32% لتصل إلى 1.4 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 11% من الإيرادات الموحدة.