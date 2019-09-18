شكرا لقرائتكم خبر عن "بتروكيم" و"سبكيم" تعلنان عن تحسن تدريجي في إمدادات اللقيم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركتا البتروكيماويات السعوديتان "بتروكيم" و"سبكيم"، اليوم الأربعاء، عن تحسن في إمدادات اللقيم، وذلك بعد تأثرها إثر الهجوم على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين.

وأفادت شركة "بتروكيم" عن تحسن إمدادات اللقيم من شركة أرامكو السعودية، حيث أن النقص انخفض حالياً من 40%؜ إلى 20%.

كذلك حققت "سبكيم" تحسنا في الإمدادات من شركة ارامكو السعودية حيث إن النقص انخفض من 40% إلى 20% تقريباً.

ومن المتوقع أن تُعاود الشركات الوصول إلى المستويات الطبيعية في نهاية شهر سبتمبر كما ذكرت وزارة الطاقة.

وما زالت الشركات تعمل على تقويم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي. وسيتم الإفصاح لاحقا عن أي تطورات جوهرية، وفقاً للإجراءات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة.

وسبق أن أعلنت 6 شركات، اليوم الأربعاء، عن تحسن تدريجي في الإمدادات؛ وهم: سابك، ينساب"، التصنيع الوطنية، كيان السعودية للبتروكيماويات، المتقدمة للبتروكيماويات،

هذا وأعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" عن عودة إمدادات مواد اللقيم لمصانع الشركة لمستوياتها الطبيعية بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري.

وسبق أن توقعت شركة الراحجي المالية في تقرير حديث لها أن يصل حجم تأثر 7 من شركات البتروكيماويات مدرجة بالسوق السعودي إلى 357 مليون ريال.

وكان رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، قد توقع أن ينعكس تأثر إنتاج أرامكو السعودية، على شركات البتروكيماويات بنسبة 5% وبقيمة تتراوح بين 20 إلى 25 مليون ريال لكل شركة بتروكيماويات بالمملكة في حال امتد تأثر إنتاج "أرامكو" لفترة بين 6 إلى 10 أيام.

وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" كشفت عن نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم (بنسب متفاوتة ومتوسط تقريبي 49%) لبعض شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية ابتداءً من يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019.

وكانت 11 شركة قد أعلنت عن تأثرها بالنقص في الإمدادات: ينساب، كيان، بتروكيم، التصنيع الوطنية، الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، سافكو، بترورابغ، وشركة صدارة للبتروكيماويات، كذلك أعلنت شركة نماء للكيماويات عن عدم وجود أي نقص حتى الآن في الإمدادا.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

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وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أمس أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

وذكر تقرير لشركة كامكو الكويتية أنه من المتوقع أن تُظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد صرح بإن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أمس أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

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