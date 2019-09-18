شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إيرانى: تأثير هجوم السعودية سيكون "قصير الأمد" وسيؤثر على أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الطلبة الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله اليوم الأربعاء، إن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين مطلع الأسبوع سيكون لها تأثير "قصير الأمد"، ولكنها ستؤثر على أسعار الخام.

وقال زنغنه "آثار هذا الحدث ستكون قصيرة الأمد، ولكنه سيؤثر على أسعار النفط في جميع الدول"، بحسب الوكالة.