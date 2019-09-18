شكرا لقرائتكم خبر عن زين يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 18-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN ) في آخر جلساته ، ليحاول السهم تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.57% بما يعادل 3.00 نقطة ، في ظل استقرار تداولات السهم أدنى مستوى المقاومة 538.82 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 435.00 إلى 603.00) ، ومع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 519.00 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة استقراره أدنى مستوى 538.82 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 519.00 ومستوى المقاومة 546.00 .