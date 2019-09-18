الان تتابع وزير المالية: السعودية تجاوزت مواقف أسوأ بكثير مما نراه حالياً والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قال وزير المالية محمد الجدعان أنه ما زال يدرس خيارات بشأن موقع السوق الثانوية للطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.
وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الأربعاء إن المملكة لازالت تدرس مواقع ثانوية لطرح أسهم شركة أرامكو النفطية العملاقة بعد الموقع الأولي في الرياض.
وقال الجدعان “لا نزال ندرس خيارات السوق الثانوية” للمرحلة العالمية من الطرح العام الأولي مضيفا أن الحكومة ملتزمة بالصفقة.
وأضاف أن تأثير الهجوم على منشأتي أرامكو سيكون محدودا على اقتصاد السعودية.
وتابع قائلا “السعودية تجاوزت مواقف أسوأ بكثير مما نراه حاليا. التوقف بالنسبة للاقتصاد والإيرادات يساوي صفرا”.
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