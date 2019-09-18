شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الكيماويات: 68 شركة تقترب من تسوية نهائية لمستحقات دعم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، أن عدد 68 شركة بقطاعات تصديرية مختلفة فى طريقها لتسوية نهائية، لمستحقاتها التصديرية، ضمن برنامج دعم الصادرات، حيث تخطت المستحقات القديمة للشركات الـ 20 مليار جنيه.

وأكد أبو المكارم لـ"الخليج 365"، أن هناك جدية من الحكومة لصرف مستحقات الصادرات للشركات، قائلا: "رئيس الحكومة أصدر توجيهات وتعليمات بسرعة صرف مستحقات المصدرين، وبالفعل تم زيادة مخصصات صندوق دعم الصادرات من 4 إلى 6 مليار جنيه بالعام المالى الحالى".

وكان صندوق تنمية الصادرات، أقر البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بقيمة 6 مليارات جنيه، للعام المالي 2020/2019، ويشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أى بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.

وتابع أبو المكارم،" بمجرد انتهاء التسوية لعدد 68 شركة من القطاعات التصديرية المختلفة، فإنه سيجرى دخول مجموعة أخرى من الشركات لتسوية مستحقاتها لدى صندوق دعم الصادرات".

ويشمل برنامج دعم الصادرات الجديد نقاط تحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث نص البرنامج على زيادة نسبة المساندة التصديرية بنسبة تتراوح بين 10% و15% للشركات الكبيرة والمتوسطة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر، وما بين 20 و30% للشركات الصغيرة فى حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر.

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