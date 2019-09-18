ألفا بيت يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 17-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ألفا بيت ALPHABET INC (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليجد ذلك فرصة ليجني أرباحه ولتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك في ظل تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه . Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1265.18 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 1192.66 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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