شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة الصناعية: 90% من إعلانات خدمات الصيانة وهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن إعلانات مراكز خدمات الصيانة المنتشرة على التليفزيون منها 90% وهمية، ومنها إعلانات لأسماء شركات مشهورة، ونسعى لإغلاق هذه المراكز الوهمية.

وأضاف فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لوقف مراكز الخدمات الوهمية وغير الحقيقة، وهناك وحدة لدى جهاز حماية المستهلك لمراقبة إعلانات الخدمات على وسائل الإعلام المختلفة، ونجرى تنسيق معهم لمواجهة المراكز الخدمية الوهمية.

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بدورها قالت الدكتورة هالة سعودى مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تقدمت بمقترح للبرلمان لسن تشريع يسمح للرقابة الصناعية للإغلاق الفورى للمصانع المخالفة للمصانع التى تقوم بمخالفات ضخمة تقتضى الإغلاق.