الان تتابع بعد التطمينات السعودية… أسعار النفط تهبط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
هبطت أسعار النفط في الأسواق العالمية، مساء الثلاثاء، مع إعلان السعودية عودة إمدادات النفط لما كانت عليه قبل الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي شركة “أرامكو” شرقي المملكة.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن أسعار النفط انخفضت بنسبة 6 بالمئة، بعد دقائق من المؤتمر للصحفي لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي أعلن فيه عودة الإمدادات إلى طبيعتها.
وكانت الهجمات الإرهابية التي وقعت السبت واستهدفت معملي أرامكو في بقيق وخريص، قد أثارت مخاوف بشأن شح المخزون.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أكثر من 20 بالمئة خلال جلسة الاثنين.
وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية ستفي بكافة التزاماتها إزاء عملائها هذا الشهر”.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 4.12 دولارا أي ما يزيد على 6 بالمئة، ليصبح 64.90 دولارا عند الساعة 18:17 بتوقيت غرينتش.
وهبطت أيضا أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ3.52 دولارات أو ما يعادل 5.6 بالمئة، ليصبح عند 59.38 دولارا للبرميل.
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