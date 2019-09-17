شكرا لقرائتكم خبر عن «إمباور» توفر خدمات تبريد المناطق ل126 فندقاً في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، استعدادها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق؛ خاصة في ظل تفوق الإمارات على الأسواق الأوروبية الرئيسية بما في ذلك ألمانيا، وبريطانيا، وإسبانيا، وفرنسا، في عدد الغرف الفندقية «قيد الإنشاء»، والتي وصلت إلى 54 ألفاً و438 غرفة فندقية حتى يوليو 2019. وقد أعلنت الشركة توفيرها لخدمات تبريد المناطق لأكثر من 126 فندقاً في دبي حتى نهاية أغسطس 2019.

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