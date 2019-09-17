شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك الفجيرة» يفوض بنوكاً لإصدار محتمل لسندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365” أعلن «بنك الفجيرة الوطني» أنه فوض بنوكاً لترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في سنغافورة وهونج كونج ولندن والإمارات، اعتباراً من 18 سبتمبر/ أيلول 2019.

وأضاف، أنه سيتم إصدار حزمة جديدة من سندات الشق الأول الدائمة والتابعة للائحة التنظيمية (S) للدولار، غير القابلة للاسترداد لمدة 5 سنوات وغير المصنفة ائتمانياً، وفقاً لظروف السوق.

وبين أنه قد عين «بنك إتش إس بي سي» كوكيل هيكلي، وبنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك «أبوظبي الأول»، إضافة إلى «بنك جي بي مورجان»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «إتش إس بي سي»، كمديرين مشتركين ومديري حسابات.

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