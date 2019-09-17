الأسهم تتجاهل «الجيوسياسية» وسط مشتريات نشطة للأجانب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استعادت أسواق المال المحلية نغمة الصعود، أمس، متجاهلة التوترات الجيوسياسة في المنطقة، بعد تلقيها دعماً رئيسياً من أسهم «البنوك» و«اتصالات»، والتي شهدت نشاطاً ملحوظاً، مع تفرد المستثمرين الأجانب (غير العرب) بالشراء، وعودة النشاط للمحافظ الاستثمارية أيضاً.

صعد مؤشر سوق دبي 0.29%، وسوق أبوظبي 1.71%، في وقت أظهر تحليل «الخليج الاقتصادي» للسوقين، محصلة شراء للأجانب (غير العرب) بنحو 84.4 مليون درهم محصلة شراء، فيما ضخت المحافظ 22 مليوناً.

وتركز هذا الشراء الأجنبي بشكل رئيسي على أسهم شركات «جي إف إتش»، و«الدار»، و«أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري»، و«دانة غاز»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني».

وبلغت سيولة السوقين 384.75 مليون درهم، منها 182.35 مليون درهم في دبي، و202.4 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 132.45 مليون سهم، توزعت بواقع 91.45 مليون سهم في دبي، و41 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 60 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 22 شركة.

واستعاد مؤشر سوق دبي المالي نغمة الصعود بنسبة 0.29% عند مستوى 2878 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والنقل والخدمات والاتصالات. وارتفع قطاع العقار 0.23% مستفيداً من ارتفاع «أرابتك» 0.59%، و«إعمار للتطوير» 2.7%، و«إعمار مولز» 1.05%، و«ديار» 0.32%.

وزاد قطاع البنوك 0.5% مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.37%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.75%.

كما ارتفع قطاع النقل 0.51% مدعوماً بارتفاع «العربية للطيران» 1.67%، رغم تراجع أرامكس 0.24%، واستقرار «الخليج للملاحة».

وبالعكس، تراجع قطاع الاستثمار 1.23% نتيجة تراجع «دبي للاستثمار» 1.5%، و«سوق دبي المالي» 0.11%، و«شعاع كابيتال» 2.1%.

بدروه، سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً قدره 1.71% إلى مستوى 5160 نقطة، معززاً بارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1.86% بدعم من ارتفاعات «أبوظبي الأول» 2%، و«أبوظبي التجاري» 2.92%، و«أبوظبي الإسلامي» 1%.

وزاد قطاع العقار 0.57% مع صعود «الدار» 0.45%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.22%. وارتفع قطاع الاتصالات 2.56% بفعل ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة نفسها. وصعد أيضاً قطاع الطاقة 0.12% بعد صعود سهم «دانة غاز» 0.31%، و«أدنوك للتوزيع» 0.38%.

أما قطاع الاستثمار فتراجع هامشياً 0.07% نتيجة تراجع إشراق 2.15%، إلا أن ارتفاع الواحة كابيتال 1%، ذلل من خسائر القطاع. وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في سوق دبي، بقيمة 44.3 مليون درهم، مغلقاً عند 4.94 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة قيمتها 42.13 مليون درهم، ليغلق عند 5.39 درهم، ثم سهم الإمارات دبي الوطني بتداولات ب22.75 مليون درهم، مغلقاً عند 13.45 درهم. وفي سوق العاصمة، تصدر سهم أبوظبي الأول التداولات بقيمة 61.7 مليون درهم، مغلقاً عند 15.3 درهم، ثم سهم أبوظبي التجاري بسيولة قيمتها 34.67 مليون درهم، وأقفل عند 8.46 درهم، ثم سهم اتصالات بتداولات بقيمة 32.4 مليون درهم، وأقفل عند 16.8 درهم. وسجل سهم الاستشارات المالية الدولية، الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 6.56% وأغلق عند 0.65 درهم، وبالعكس، انخفض سهم تكافل الإمارات بنسبة 2.8% وأغلق عند 1.39 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، سهم أسمنت رأس الخيمة بنسبة ارتفاع 6.62% ليغلق عند 0.79 درهم، وفي المقابل، سجل سهم أركان التراجع الأكثر بنسبة 5.61% ليغلق عند 0.47 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، انفرد المستثمرون الأجانب، بالشراء، وبصافي استثمار بلغ 84.4 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 84.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 8.7 مليون درهم محصلة بيع العرب، و57.6 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و18 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

ونشط أداء المحافظ الاستثمارية التي ضخت في السوقين 22 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و19.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 22 مليون درهم، منها 2.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و19.3 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.