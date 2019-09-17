مذكرة تفاهم تنمي الصكوك الخضراء لتعزيز النمو المستدام

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وقّع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مذكرة تفاهم مع كلٍ من «مركز دبي المالي العالمي» و«سوق دبي المالي»، و«مبادرة سندات المناخ» بهدف تطوير التعاون المشترك لتنمية الصكوك الخضراء، وتفعيل تبادل المعارف والخبرات في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام الذي يراعي تحديات التغير المناخي ويحمي الموارد البيئية للكوكب.

تهدف مذكرة التفاهم المبرمة إلى تعزيز حضور الصكوك الخضراء محلياً وعالمياً، نظراً لأهميتها في الحفاظ على البيئة والتصدي لتحديات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب المساهمة في وضع معايير واضحة وشفافة لإصدار شهادات الصكوك الخضراء وفق معايير إصدار شهادات سندات المناخ المعتمدة عالمياً.

وشارك في مراسم توقيع المذكرة في مقر مركز دبي المالي العالمي كلٌ من عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وحسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، وشين كيدني الرئيس التنفيذي لمبادرة سندات المناخ.

وكانت «مبادرة سندات المناخ» الدولية الهادفة إلى تشجيع استثمارات عالمية لتوفير حلول لتحديات التغير المناخي وضعت معايير حققت إجماعاً دولياً لتنظيم إصدار سندات المناخ وتصنيف الصكوك الخضراء، لما فيه تمكين المستثمرين من اتخاذ القرارات الصائبة بخصوص الأثر البيئي للصكوك التي يستثمرون فيها.

وحالياً تعد شهادة تصنيف سندات المناخ الصادرة عن المبادرة هي الوحيدة المعترف بها عالمياً لتصنيف الصكوك الخضراء.

وشهد العام الجاري، تعاوناً مشابهاً بين كلٍ من سوق دبي المالي ومركز دبي المالي العالمي الذين شكلوا معاً إلى جانب 10 أعضاء مؤسسين آخرين، من ضمنهم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي «مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي» من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لدولة الإمارات وخطة دبي الاستراتيجية 2021.

قال عبدالله العور: «يتطلع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الموقعون على مذكرة التفاهم بشأن الصكوك الخضراء إلى تعزيز الفرص التي تتيحها قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وخاصة في مجال التمويل الإسلامي، إلى جانب المساهمة في زيادة أعداد الشركات المهتمة بالاستثمار في هذه القطاعات على مستوى العالم، خاصة من منطقة شرق آسيا». وأضاف: «تدعم مذكرة التفاهم توسيع وجود الصكوك الخضراء محلياً وعالمياً انطلاقاً من دبي، خاصة مع نمو الطلب عليها باستمرار، وهو ما يقتضي وضع آليات مناسبة لإصدار شهاداتها لما فيه تعزيز ثقة المستثمرين بهذا القطاع الواعد».

وقال عارف أميري: «يعتبر التمويل المستدام جزءاً أساسياً لقيادة مستقبل القطاع المالي في المنطقة والعالم. ويملك مركز دبي المالي العالمي أهدافاً مشتركة مع سوق دبي المالي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لبناء قطاع خدمات مالية قوي ومستدام في دبي والإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل».

وقال حسن السركال: «باعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً منذ العام 2007، يحرص سوق دبي المالي على تنفيذ العديد من المبادرات المشتركة الرامية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لدبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي عالمياً، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرائدة الناشطة في هذا المجال محلياً وعالمياً».

وقال شين كيدني: «إن التوسع في الصكوك الخضراء مهم للغاية لتمويل التحديات الناجمة عن المناخ والتي نواجهها جميعاً. وهذا الاتفاق يوفر منصة جديدة للتعاون في مجال الصكوك الخضراء التي تشهد نمواً متزايداً إقليمياً وعالمياً، وبما يتوافق مع المعايير الدولية».