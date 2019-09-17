انضمام 100 شركة تكنولوجيا مالية ل«دبي المالي العالمي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف مركز دبي المالي العالمي الذي يحتضن أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية، وأكثرها تقدّماً في المنطقة، أمس، عن انضمام أكثر من 100 شركة متخصصة بالتكنولوجيا المالية إلى قاعدة عملائه من الشركات المسجّلة.

وتعكس هذه الأرقام تسجيل نمو قوي بنحو ثلاثة أضعاف في عدد شركات التكنولوجيا المالية المسجّلة في المركز المالي منذ نهاية عام 2018، حيث وقع اختيار شركات التكنولوجيا المالية العالمية والإقليمية الرائدة على المركز لتوسيع نطاق أعمالها على مستوى المنطقة.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسلّط الارتفاع الكبير في عدد شركات التكنولوجيا المالية المسجّلة في المركز المالي الضوء على جهودنا المستمرة لتحويل منظومة شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وينسجم ذلك مع التزامنا بترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل 10 مراكز في العالم لقطاع التكنولوجيا المالية. ونسعى إلى مواصلة هذا الزخم الإيجابي والنمو المتميز عبر الارتقاء ببيئتنا التنظيمية، وجودة الجهات التي نتعاون معها، انسجاماً مع تطبيق رؤيتنا الرامية إلى دعم مستقبل القطاع المالي». ونجح مركز دبي المالي العالمي مؤخراً في اجتذاب عدد من شركات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك شركة «بانكابل» البريطانية، إضافة إلى شركة «كيو إف باي» العالمية في هونج كونج.