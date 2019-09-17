شكرا لقرائتكم خبر عن العزوف عن المخاطرة يرفع الذهب 1% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز الذهب 1% أمس؛ إذ أدت الهجمات على منشأتي نفط في السعودية للعزوف عن المخاطرة، وعززت الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذاً آمناً بينما ينتظر مستثمرون دلائل بشأن التيسير النقدي من اجتماعات لبنوك مركزية رئيسية هذا الأسبوع. وارتفع الذهب 1% في المعاملات الفورية إلى 1503.60 دولار للأوقية (الأونصة)، وزاد المعدن في العقود الآجلة الأمريكية 0.8% إلى 1511.40 دولار للأوقية.

وقفزت الفضة 3 % إلى 18 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.5% إلى 953.31 دولار. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العزوف عن المخاطرة يرفع الذهب 1% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.