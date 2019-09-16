نفط الشرق الأوسط إلى الصدارة مجدداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المحرر

من التبعات غير السريعة للهجوم المدعوم إيرانياً على منشآت نفطية سعودية الذي أسفر عن تعطل مؤقت لنحو نصف الإنتاج السعودي من النفط أن سوق النفط العالمية عادت لتشهد مخاطر جيوسياسية كانت تجاوزتها عوامل أخرى تؤثر في السوق.

فعلى مدى السنوات الأخيرة، ومع زيادة الإنتاج الأمريكي من النفط والغاز الصخري لتتجاوز الولايات المتحدة أكبر منتجي العالم في بعض الأوقات أصبحت السوق النفطية معنية أساساً بفائض العرض الذي أدى لانهيار الأسعار في صيف 2014.

ولم تتعافَ الأسعار، التي كانت تفوق 100 دولار للبرميل قبل يونيو/‏ حزيران 2014، بشكل جيد منذ ذلك الحين، وإن تذبذبت لتصعد نحو حاجز 80 دولاراً للبرميل في بعض الأوقات ومنذ توصلت أوبك ومنتجون من خارجها لاتفاق يسمى (أوبك بلس) على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً لسحب فائض العرض.

كذلك تواجه السوق النفطية تراجعاً في نمو الطلب العالمي على النفط في ظل بطء نمو الاقتصادات الصناعية المستهلكة. وهناك أيضاً مخاطر تضغط على الطلب، مثل الحروب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، خاصة الصين.

تلك العوامل، والمتعلقة بأساسيات السوق ومعادلة العرض والطلب، جعلت عاملاً آخر لطالما كان مصدر تخوف سوق النفط والاقتصاد العالمي وهو «المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط». فمنذ ما بعد «حرب الخليج» الثانية لم يعد ينظر للمنطقة على أنها حاسمة في تحديد مسار سوق الطاقة العالمي. وأصبح منتجون من خارجها مثل روسيا وغيرها قادرين على التأثير في السوق بالقدر ذاته الذي كانت تفعله أوبك من قبل.

حتى إن البعض بدأ في السنوات الأخيرة يتحدث عن «نهاية أوبك» أو على الأقل تراجع تأثيرها. وفسر هؤلاء تعاون أوبك، بقيادة السعودية أكبر منتج ومصدر، مع شركاء من خارجها، بقيادة روسيا، على أنه محاولة من أوبك لاستعادة مكانتها بعدما أفقدها ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي نصيبها من السوق.

حتى إن غياب النفط الإيراني بشكل شبه كامل منذ مايو/‏ أيار الماضي، وتراجعه منذ العام الماضي بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران، لم يؤثر كثيراً في السوق. فلم ترتفع الأسعار نتيجة غياب نفط إيران، مع أن أوبك مستمرة في اتفاق خفض الإنتاج مع شركائها.

لكن الهجوم الإرهابي الأخير على منشآت «أرامكو» شرق السعودية أعاد إلى السوق تلك المخاطر مجدداً، والتي غابت عنه لسنوات. ورغم التطورات التي شهدها سوق الطاقة العالمي، من زيادة إنتاج دول من خارج أوبك للنفط والغاز وتطوير بدائل من مصادر الطاقة المتجددة، يظل الشرق الأوسط ونفطه من أهم محركات عجلة الاقتصاد العالمي.

وأيّاً كانت ردود فعل الأسواق السريعة وتطوراتها، فهناك شبه إجماع بين الخبراء والمحللين والمتابعين لأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي عموماً بأن نفط الشرق الأوسط يعود لصدارة الاهتمام مجدداً، ويحسم في أمور كثيرة ليس أقلها زيادة كلفة التأمين ضد المخاطر وإجراءات التحوط للأزمات.