استخدام السلع المستدامة في قطاع الأغذية يوفر فرصاً بـ 700 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: ”الخليج 365”

أعلنت إدارة الثروات العالمية التابعة لمجموعة «يو بي إس» في تقرير أصدرته أمس، بعنوان «النقطة الحرجة لقطاع السلع» أن استهلاك السلع حالياً حول العالم يتم بطريقة غير مستدامة، ما يحتّم على الأسواق مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والتطور التكنولوجي الكبير وتحول تفضيلات المستهلكين بشكل عاجل.

وأشار التقرير إلى أنه وفيما يسعى بعض منتجي السلع الأساسية لتبني الحلول المناسبة لهذه التحديات، يتخلف البعض الآخر عن مواجهتها، حيث عملت الإمارات على تعزيز اقتصادها من خلال تنويع مصادر الإيرادات وتوفير تمويل عام قوي. كما بدأت السعودية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات ومواصلة الاستفادة من انخفاض تكاليف استخراج النفط. في البرازيل، فعلى الرغم من أن المشهد الاقتصادي حقاً متنوع، إلا أنه يتطلب إصلاحات هيكلية إضافية. وبدورها، تحتاج جنوب إفريقيا ونيجيريا إلى التصدي لتحديات الاستدامة بصورة عاجلة.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن قطاع إنتاج الأغذية يستحوذ على 40% من الأراضي المستخدمة حول العالم، ويتسبب بنحو 30% من انبعاثات الغازات الدفيئة و70% من استهلاك المياه. ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغذاء بنحو 60%، وذلك في ظل الارتفاع الكبير المرتقب لعدد سكان العالم الذي لا يتجاوز 8 مليارات نسمة اليوم إلى 10 مليارات نسمة مع حلول عام 2050.

أما بالنسبة للطاقة، فإن الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري قد يتجاوز الطلب الحالي على النفط الأمريكي بنحو 21 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، أي ما يعادل أكثر من مليار دولار يومياً في الوقت الحالي.

وقال علي جانودي، رئيس قسم أوروبا الوسطى والشرقية، الشرق الأوسط وإفريقيا لدى إدارة الثروات العالمية التابعة ل«يو بي إس»: «تمر أسواق السلع حالياً بمرحلة انتقالية، ما يمثل مجازفة وفرصاً للمستثمرين في آنٍ معاً. لكن تزايد عدد السكان، وبخاصة في الأسواق الناشئة، يتطلب تبني نهج مختلف تماماً لإنتاج الغذاء على سبيل المثال، ونعتقد أن ذلك سيقدم فرصاً تبلغ قيمتها 700 مليار دولار».

وقالت كارولين كونيرت، المدير الإقليمي لشؤون ذوي الملاءة المالية العالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى إدارة الثروات العالمية التابعة ل«يو بي إس»: «لا شك في أن أسواق السلع مترابطة بالاقتصاد العالمي وتتأثر بالتحديات التي يواجهها في الوقت الراهن. ونشجع عملاءنا على عدم الاكتفاء بتخفيف المخاطر واغتنام الفرص القيمة التي تنطوي عليها هذه التحديات».

وقال مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى إدارة الثروات العالمية التابعة ل«يو بي إس»: «تنبع العديد من التغييرات المتوقعة في أبحاثنا في قطاع السلع من التوجهات البيئية والاجتماعية والحوكمة. لذا نؤمن بضرورة استفادة المستثمرين من الاستثمار المستدام، بما في ذلك السندات الخضراء».