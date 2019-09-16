شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: 6.21 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة من البريد فى ثلاث شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد بلغت 6.21 مليار جنيه بنهاية الفترة يناير - مارس 2019 مقارنة بنحو 6.15 مليار جنيه بنهاية الفترة من يناير - مارس 2018. وتنفذ وزارة الاتصالات خطة طموحة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث تم إطلاق العديد من الخدمات الحكومية عبر مكاتب الخدمات البريدية، و التى شهدت تطورا كبيرا على مدار الثلاث سنوات الماضية.

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