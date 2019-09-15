شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 15-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، في ظل استمرار تحرك المؤشر في نطاق ضيق مما يعكس حيرة المتداولين بشان الاتجاه القادم للمؤشر، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من التذبذب بين مستوى 2850 ومستوى 2930 نقطة، حتى اختراق احدهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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