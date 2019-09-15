شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يعمق من خسائره - تحليل صباحي – 15-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سابك (2010) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط العديد من الضغوط السلبية التي تؤثر على تداولاته ، فالاتجاه الرئيسي الهابط هو الاتجاه المسيطر على حركة السعر بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.06% بما يعادل -1.00 ريال .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 97.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 90.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 90.00 ومستوى المقاومة 97.00 .