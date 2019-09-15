الأسهم السعودية تهوي بعد هجوم على منشأتي نفط

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

فتحت الأسهم السعودية على هبوط 2.3 بالمئة اليوم الأحد بعد أنباء الهجوم على منشأتي نفط في المملكة أمس السبت ليتوقف أكثر من نصف إنتاجها.

وكان الرد الفعل إزاء الهجوم سلبيا في الأسواق الخليجية الأخرى أيضا، حيث نزل المؤشر الكويتي الرئيسي 1.1 بالمئة ومؤشر دبي 0.8 بالمئة.

وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة، 3.5 بالمئة بعد أن أعلنت عن نقص في إمدادات اللقيم بنحو 49 بالمئة عقب الهجوم.