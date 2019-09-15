تخمة المعروض تقود الأسواق إلى مزيد من التقلب والضعف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترجح كافة المؤشرات استمرار تخمة المعروض لدى أسواق النفط والغاز، على الرغم من التخفيضات الطوعية وغير الطوعية من قبل منتجي «أوبك»، دون توفر قيود أو حدود عليا لباقي المنتجين حول العالم، لضبط الإنتاج وفق سقوف مدروسة، تنعكس إيجاباً على الأسواق والأسعار.وذكر تقرير نفط الهلال الأسبوعي، أن المشهد العام يبدو أكثر وضوحاً عند الحديث عن التوقعات الضاغطة لاقتصادات مجموعة العشرين على مستوى نمو الطلب على النفط، تبعاً للضغوط الإنتاجية التي تواجهها الاقتصادات الصناعية، فيما تراجعت أسعار النفط من متوسط 86 دولاراً للبرميل خلال عام 2018، إلى متوسط 60 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، وتعود هذه المسارات إلى مؤشرات تراجع معدلات النمو للاقتصادات الكبرى، والتي تقود إلى تراجع للطلب، وزيادة المعروض من النفط، مع الإشارة إلى أن فجوة التوقيت بين تقلبات الطلب الآنية وخطط الإنتاج متوسطة وطويلة الأجل تعمق من التأثيرات السلبية على أسواق الطاقة العالمية.ولفت التقرير الأسبوعي إلى أن مؤشرات تباطؤ الطلب من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي، باتت تلقي بظلالها على عوامل أداء الأسواق، ما رفع من مستويات المعروض في كافة الظروف؛ نظراً لاستمرار مستويات الإنتاج عند حدود متوافق عليها من قبل منتجي أوبك، ودون قيود من خارجها، في المقابل سجلت المخزونات الأمريكية من النفط مستويات قياسية غير متوقعة خلال العام الحالي، والتي مردها إلى زيادة الإنتاج الأمريكي بشكل خاص، والإنتاج على المستوى العالمي بشكل عام، وضعف مؤشرات تخلص الاقتصاد العالمي من الضغوط المحيطة، علماً أن مستوى المعروض سيبقى خارج الحاجة، في ظل عدم تكامل الخطط والتوجهات والأهداف النهائية من قبل المنتجين حول العالم، ما ينعكس سلباً على أداء أسواق النفط والاقتصادات المنتجة.وأشار تقرير نفط الهلال إلى أن التوقعات ستبقى بمتوسط الطلب عند مستويات 99.86 مليون برميل خلال العام الحالي، رغم خطط خفض الإنتاج التي تقودها أوبك، كما أن نمو المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في أوبك سيبلغ نحو 2.14 مليون برميل يومياً، وصولاً إلى مستوى 64.51 مليون برميل يومياً، وبالتالي فإن أي تخفيضات أخرى عن المستويات الحالية، ستكون ضارة لأعضاء أوبك، وغير مفيدة لدعم استقرار الأسواق، والتي تواصل تقلبها وضعفها في رفع الأسعار إلى المستويات المستهدفة.



أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع

كشف الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، عن خطة الشركة للإعلان خلال منتصف نوفمبر/‏‏تشرين الثاني المقبل عن تلقي عروض الشركات الراغبة في شراء أصول الشركة في مصر؛ لتركيز أنشطتها في كردستان العراق، بعدما أظهرت المسوحات ارتفاع الاحتياطات بصورة كبيرة في كردستان، مشيراً إلى وعد الحكومة المصرية بصرف مستحقات الشركة القديمة نهاية العام الجاري. وأوضح: إن أحد سيناريوهات البيع يتضمن بيع الأصول مع المستحقات المتبقية للشركة إلى الجهة المتقدمة للشراء الراغبة في الحصول على أصول الشركة في مصر، لافتاً إلى أن الشركة مستمرة في العمل بمعدلاتها الحالية حتى انتهاء تنفيذ هذه الخطة. وأشار إلى أن الخطة التي وضعتها الشركة، تتضمن استثمار القيمة المالية التي سيتم الحصول عليها بعد عملية البيع في مصر إلى كردستان العراق، وستكثف الشركة أعمالها في كردستان؛ حيث أوضحت الاستكشافات الأخيرة وجود كميات كبيرة من النفط في المناطق التابعة لدانة غاز في كردستان. وتمتلك دانة غاز حصة 35% في «بيرل بتروليوم» المسؤولة عن الأعمال في كردستان، وتستهدف الشركة زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول 2023 إلى 900 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز.