شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة تنظم احتفالية برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الصناعة والتجارة الحفل الختامى لبرنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية (TDMEP) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى اليوم الأحد فى أحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يلقى المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة كلمة رسمية بالحفل كما سيشارك بالحفل رئيس قطاع التعاون بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة وعدد من سفراء الدول الأوروبية إلى جانب قيادات وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن مجتمع الاعمال.

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ونظمت وزارة الصناعة، برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية (TDMEP) بتمويل من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 20 مليون يورو لمدة 4 سنوات واستهدف دعم جهود وزارة التجارة والصناعة فى تنفيذ وتطبيق سلسلة من الإصلاحات فى السياسات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة اندماج مصر فى الاقتصاد الإقليمى والعالمى.