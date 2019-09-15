إنخفاض أسعار «البنزين والغاز» أول أكتوبر

الموجز
بعد انخفاض أسعار النفط وهبوطها بنسبة 1 في المائة قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات نشرتها صدى البلد : "هبوط أسعار النفط يساعد في نزول أسعار المواد البترولية ومشتقاتها بمصر" .
وأضاف بدراوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تستورد مشتقات البترول مثل البنزين والسولار، وهو ما سيؤثر على سعر تلك المواد.
وفقا لبدراوي فإن أسعار الوقود ستنخفض تبعاً لإنخفاض سعر النفط وقد يكون ذلك في الأول من أكتوبر
ويمكنك التعرف أكثر على تفاصيل انخفاض سعر المواد البترولية في مصر وموعدها من خلال الفيديو جراف التالي.
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