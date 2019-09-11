شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تبحث الموقف التنفيذى لمشروعات إنتاج الغاز والزيت فى مناطق عمل "إينى" بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء ومسئولى شركات البترول العالمية على هامش مؤتمر الطاقة العالمى بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، وذلك لمناقشة تعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع البترول والغاز المصرى فى ضوء توافر الفرص الاستثمارية المتميزة في الأنشطة البترولية المختلفة.

والتقت الوزارة، كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية حيث تم بحث تعزيز استثمارات الشركة الإيطالية فى مصر فى أنشطة البحث عن البترول والغاز وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية.

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وأوضحت الوزارة، أنه تم بحث الموقف التنفيذى وبرنامج العمل الجارى لمشروعات إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام في مناطق عمل الشركة بمصر، لافتة إلى أن اللقاء شهد استعراضا لفرص تعزيز استثمارات الشركة الإيطالية فى مصر من خلال المشاركة فى المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز التى يطرحها قطاع البترول الفترة المقبلة، والتوجه لزيادة الاستثمارات وتكثيف الأنشطة فى مجال استكشاف الزيت الخام للمساهمة فى خطط زيادة الإنتاج والاحتياطيات من البترول .

ومن جانبه أكد رئيس شركة إينى أنها ستواصل ضخ استثمارات جديدة وتنمية حجم أعمالها فى مصر خلال الفترة المقبلة خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم، وأن إينى مهتمة بالفرص الاستثمارية الجديدة فى انشطة البحث عن البترول والغاز فى مصر، وتعمل على تعزيز الشراكة مع قطاع البترول فى مجال اكتشاف وتنمية انتاج الزيت الخام فى الصحراء الغربية للمساهمة فى استكشاف مناطق واعدة جديدة لانتاجه على غرار ما تحقق فى منطقة حوض فاغور.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض موقف مشروع المحطات المتكاملة لتموين السيارات بالشراكة مع إينى الإيطالية لإضافة أنشطة التموين بالبنزين والسولار فى محطات الغاز الطبيعي التابعة لشركة غازتك والذى يعد إضافة مهمة لخدمات تسويق وتوزيع الوقود والبنية التحتية فى هذا النشاط .