إصدارا مرسيدس GLE.. ملامح كوبيه أكثر فخامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجمع سيارتا GLE كوبيه الجديدتان من مرسيدس بنز، ومرسيدس AMG، بين الطابع الرياضي وأناقة سيارات الكوبيه وهندسة السيارات الرياضية الفارهة كبيرة الحجم، متعددة الاستعمالات الجديدة من مرسيدس بنز.

وستتوفر سيارة مرسيديس AMG GLE 53 4MATIC كوبيه، عند طرحها في السوق بنسخة مجهزة بمحرك يعمل بالبنزين (استهلاك الوقود المشترك 9٫3 لتر/100 كيلومتر، ومعدل انبعاث ثاني أوكسيد الكربون المشترك 212 جراماً/للكيلومتر1)، ويضمن نظام الدفع الرباعي 4MATIC مع خاصية زيادة عزم الدوران عند الحاجة، وقاعدة العجلات الأقصر ب60 ملليمتراً من قاعدة عجلات GLE الرياضية متعددة الاستعمالات، تجربة قيادة ديناميكية ممتعة.

ويجري العمل على قدم وساق لإنتاج نسخة كهربائية من السيارة لا تصدر انبعاثات وفق معايير سيارات GLE الرياضية متعددة الاستعمالات.

وستطرح مرسيدس سيارتيها الجديدتين في فئة GLE كوبيه من مرسيدس AMG أمام الجمهور لأول مرة في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، الذي سيقام خلال الفترة ما بين 12 و22 سبتمبر 2019، وستتوفر السيارة لدى وكلاء مرسيدس في الربع الثاني من عام 2020. وفي ما يلي أبرز تجهيزات ومزايا السيارتين.

يبرز التصميم الخارجي لسيارة GLE كوبيه، أناقة فئة كوبيه وطابعها الرياضي.

وتعمل الديناميكية الهوائية المحسّنة على تقليص مقاومة الرياح بنسبة 9%، بالمقارنة مع الطراز السابق، مع الاحتفاظ بنفس تصميم السطح الأمامي.

ويستوفي الشاسيه مع نظام التعليق الهوائي AIRMATIC الاختياري، ونظام التحكم الإلكتروني في الهيكل النشط (E-ACTIVE BODY CONTROL) المسؤول عن التعليق النشط الذي يعمل بجهد 48 فولت، أدق المتطلبات الخاصة بديناميكية السيارة ووسائل الراحة على الطرق المعبدة والوعرة، فهو مضبوط خصيصاً ليتناسب مع ديناميكية السيارة، بحيث يحقق نسبة توجيه أكثر مباشرة، مقارنة بالسيارات الأخرى في هذه الفئة من الطرازات.

وتتميز المقصورة بفخامة الطابع الرياضي المعاصر بمساحتها الرحبة الأكثر راحة، مقارنة بالطراز السابق لنفس السيارة. ويشمل نظام المعلومات والترفيه الذي جُهزت به السيارة، أحدث جيل من نظام الوسائط المتعددة (MBUX)، الذي يتميز بسهولة التشغيل والواجهة ذات الوضوح الفائق والجودة العالية. وجُهِّزت السيارة بمحركات الديزل الجديدة سداسية الأسطوانات المستقيمة من مرسيدس بنز، الذي يمد السيارة بقوة الأداء ويمنح السائق الراحة أثناء القيادة.