مبادرات أبوظبي تدفع نمو القطاع غير النفطي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد تقرير حديث لمجموعة أكسفورد للأعمال، أن أبوظبي تعمل على تعزيز جهودها في تنوع الاقتصاد بعيد عن النفط، عبر إطلاق سلسلة من المبادرات، حيث أعلنت حكومة أبوظبي في أواخر يونيو الماضي عن إنشاء صندوق بقيمة 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) لدعم عمليات البحث والتطوير في الإمارة.

ويوفر الصندوق حسومات للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير وإطلاق المشاريع الجديدة، بهدف تحفيز مستويات الابتكار. وسيكون ذلك مصحوباً بتدابير تهدف إلى دعم نمو الأعمال، مثل منح تخفيضات على الطاقة للمنتجين الصناعيين، وزيادة أحجام التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويمنح إنشاء الصندوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية، ضمانات ائتمانية تصل إلى 75% من قيمة القروض لهذه الشركات.

وأوضح أحمد البلوشي، المدير العام بالإنابة في مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الحكومة ستطلق صندوقاً صناعياً جديداً بحلول نهاية العام، وذلك بهدف تحفيز النمو في قطاع التصنيع.

وأضاف، أن الإمارة تتطلع إلى تطوير قطاعات الفضاء والدفاع والسيارات، مشيراً إلى أن التدابير الجديدة ستشمل أيضاً دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبالمثل، سيتم تحفيز النمو في قطاع السياحية عبر صندوق بقيمة 600 مليون درهم (163.4 مليون دولار) بهدف جذب الاستثمار إلى قطاع الترفيه والضيافة.

والمبادرة التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في ال 30 من يوليو الماضي، ستمول المشاريع في هذا القطاع، ومن المتوقع أن تدر هذه الخطة ما يصل إلى 1.6 مليار درهم (435.7 مليون دولار) للاقتصاد المحلي. ويعتمد الصندوق على النشاطات الأخيرة لزيادة جاذبية الإمارة كوجهة سياحية رائدة، بما في ذلك افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي في نوفمبر 2017، واستضافة دولة الإمارات لكأس آسيا لكرة القدم الآسيوية 2019.

وتندرج جميع هذه التدابير تحت بند دعم نمو الأعمال والجهود الحكومية الرامية لتنويع مكونات الاقتصاد المحلي، بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي.

وأطلقت أبوظبي في سبتمبر من العام الماضي، برنامج «غداً»، بتكلفة 50 مليار دولار، والذي يسلط الضوء على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، إذ تتطلع الحكومة إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 32% إلى 37%. ومن خلال الاستثمار في الصناعات البديلة وتشجيع النمو في القطاع الخاص، تأمل الإمارة لخفض مساهمة النفط في إجمالي النتاج المحلي من 51.6% في الربع الأول من العام الجاري، إلى 36% بحلول عام 2030.