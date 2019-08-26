«جلف كرافت» تمثل الإمارات في مهرجان كان لليخوت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تستعد شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت)، لرفع علم الإمارات خلال مهرجان كان لليخوت، وذلك مع وصول أربعة يخوت من تصميم وبناء الشركة الإماراتية المتفوقة عالمياً في مجال صناعة اليخوت، إلى شواطئ الريفيرا الفرنسية.

وتنطلق الفعاليات 10 إلى 15 سبتمبر 2019. وعادة ما تستقطب مدينة كان الفرنسية، الوجهة الأفضل في عالم اليخوت والمراكب الفاخرة، عدداً من أكبر اليخوت وأكثرها فخامة والتي صنعت في أهم أحواض بناء السفن العالمية والمعروفة،

تشهد فعاليات المهرجان لهذا العام، عرض أربعة يخوت فاخرة تتمتع بأفضل المزايا المتطورة وتمثل 3 من أشهر العلامات التجارية لشركة «جلف كرافت». وسيتم عرض اليخوت الفاخرة والعابرة للمحيطات مثل، وNomad 95 SUV، وNomad 75 SUV، والطراد الرياضي Oryx 379 Sports Cruiser إضافة إلى اليخت الفاخر من سلسلة يخوت ماجستي ضمن فعاليات مهرجان كان لليخوت.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة الشركة: باعتبارنا الشركة الوحيدة المصنعة لليخوت والتي تمثل منطقة الشرق الأوسط في مهرجان كان لليخوت لهذا العام، فإننا فخورون للغاية لتمثيل الإمارات على مستوى عالمي.

وأضاف: يعتبر مهرجان كان لليخوت واحداً من أهم الأحداث التي تتضمنها روزنامة الفعاليات المتخصصة بصناعة اليخوت على مستوى العالم، والتي تهتم بزيارتها والمشاركة فيها شركات التصنيع وأحواض البناء والأفراد وكل من يتمتع بالشغف تجاه نمط الحياة الفاخر المرتبط بعالم البحار.