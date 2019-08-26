أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري:

نتائج «كاليريس»

8:30 تقرير السلع الأساسية

10:10 تقرير صناعات دالاس - الاحتياطي الفيدرالي

الثلاثاء

نتائج كل من «أوتو ديسك» و«إتش بي إنتربرايز» و«بنك أوف نوفا سكوتيا»، و«بنك أوف مونتريال».

9:00 تقرير «إس آند بي»/‏ «كايس تشيلر»

9:00 مؤشر أسعار المنازل

10:00 تقرير ثقة المستهلكين

الأربعاء

نتائج كل من «براون فورمان» و«تيفاني» و«فايف بيلو» و«شو كارنيفال»

12:20 مقابلة مع توم باركن رئيس الاحتياطي الفيدرالي بريتشموند

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الخميس

نتائج كل من «بست باي» و«ألترا بيوتي» و«مارفل تك» و«دولار جنرال» و«ساندرسون فارمز»

8:30 تقرير المطالبات الأولية

8:30 بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني

8:30 المؤشرات الاقتصادية المتقدمة

10:00 بيانات المبيعات المعلقة للمنازل

الجمعة

نتائج كل من «كامبل سوب» و«ينتك انفستمنت»

8:30 تقرير المداخيل الشخصية والإنفاق

9:45 مؤشر شيكاجو لمديري المشتريات

10:00 تقرير توجهات المستهلكين

ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة