شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري: والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين
نتائج «كاليريس»
8:30 تقرير السلع الأساسية
10:10 تقرير صناعات دالاس - الاحتياطي الفيدرالي
الثلاثاء
نتائج كل من «أوتو ديسك» و«إتش بي إنتربرايز» و«بنك أوف نوفا سكوتيا»، و«بنك أوف مونتريال».
9:00 تقرير «إس آند بي»/ «كايس تشيلر»
9:00 مؤشر أسعار المنازل
10:00 تقرير ثقة المستهلكين
الأربعاء
نتائج كل من «براون فورمان» و«تيفاني» و«فايف بيلو» و«شو كارنيفال»
12:20 مقابلة مع توم باركن رئيس الاحتياطي الفيدرالي بريتشموند
الخميس
نتائج كل من «بست باي» و«ألترا بيوتي» و«مارفل تك» و«دولار جنرال» و«ساندرسون فارمز»
8:30 تقرير المطالبات الأولية
8:30 بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني
8:30 المؤشرات الاقتصادية المتقدمة
10:00 بيانات المبيعات المعلقة للمنازل
الجمعة
نتائج كل من «كامبل سوب» و«ينتك انفستمنت»
8:30 تقرير المداخيل الشخصية والإنفاق
9:45 مؤشر شيكاجو لمديري المشتريات
10:00 تقرير توجهات المستهلكين
ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة
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