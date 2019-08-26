دبي تتوقع 38.5 مليار استثماراً أجنبياً مباشراً في 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي 38.5 مليار درهم في عام 2019، ليتجاوز بذلك النمو الذي شهده الاستثمار المباشر في العام الماضي.

وأضاف فهد القرقاوي في تصريحات لوكالة «بلومبيرج»: «وفقاً لمؤشر دبي للاستثمار الأجنبي المباشر، حققنا نمواً بنسبة 54%، من دون احتساب صفقة اندماج شركتي «أوبر» و«كريم»».

وأوضح: «احتل سوق الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال السنوات الخمس الماضية المرتبة الأولى من حيث الأداء على مستوى العالم، والمرتبة الأولى في مجال الطاقة المتجددة، والمرتبة الثانية من حيث البلدان التي لديها آفاق مستقبلية واعدة».

ونوه ، بأن قوانين الملكية الأجنبية تغيرت وبعض الشركات حصلت بالفعل على ملكية بنسبة 100%، مشيراً إلى أن «الملكية الكاملة متاحة في دبي، في حال كان الاستثمار الأجنبي المباشر في الأعمال له تأثير كبير في اقتصاد الإمارة، أو تأثير إيجابي في استراتيجية التحول الرقمي». (بلومبيرج)