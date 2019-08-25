استقرار نسبي في أسعار الدولار ببداية التعاملات

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بداية تعاملات البنوك اليوم الأحد. وسجلت العملة الخضراء 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع في البنك المركزي. وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع. وسجل في بنك مصر 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 16.53 للشراء ونحو 16.63 جنيه للبيع.

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