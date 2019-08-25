الفيديو المزدوج ثورة في التصوير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بإطلاق نظام التشغيل EMUI 9.1 والإصدار الأحدث منه B153 الذي بدأ نشره تدريجياً في الأسواق العالمية، قدمت «هواوي» لمستخدمي أجهزة الهواتف الذكية HUAWEI P30 و HUAWEI P30 Pro إمكانية الاستفادة من واحدة من أكثر الميزات تشويقاً وابتكاراً في مجال كاميرات الهواتف الذكية: الكاميرا بوضع تصوير الفيديو المزدوج (dual-view).

ويتيح هذا الوضع للمستخدم تسجيل مقاطع فيديو تظهر على الشاشة مقسمة إلى قسمين، وذلك باستخدام الكاميرا الأساسية وكاميرا التقريب في الهاتف في آن واحد، ما يسمح بعرض المشهد ذاته على الشاشة من منظورين مختلفين في آن. ويؤكد توفير هواوي لهذه التقنية المتقدمة في كاميرات هواتفها الذكية على قدراتها الابتكارية الرائدة وسعيها المتواصل لفتح الآفاق أمام المستخدمين للانخراط في تجارب جديدة والاستمتاع بمزيد من القدرات الإبداعية في تصوير الفيديو.

يتوفر وضع تصوير الفيديو المزدوج «دوال فيو» في أجهزة HUAWEI P30 وP30 Pro HUAWEI، ليمكن المستخدم من تسجيل الفيديو بطريقة فريدة وحده، أو بالتعاون مع مزايا الفيديو الأخرى مثل محرر الفيديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتمثل هذه الميزة في التصوير المزدوج في سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI P30 أول وظيفة جديدة تماماً على هذا المستوى في الهواتف الذكية المطروحة اليوم في الأسواق، وهي تتيح للمستخدم تصوير الأحداث الضخمة أو تسجيل المشاهد الواسعة مع تسجيل المشاهد المقرّبة بأسلوب فريد لم يسبق له مثيل على الهواتف الذكية.