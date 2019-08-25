شكرا لقرائتكم خبر عن حق الإنسان في امتلاك بياناته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

سارا جيونغ *



فرض ملكية البيانات بشكل قانوني ليس فكرة جديدة. وغالباً ما تُطرح بوصفها وسيلة لتعزيز الخصوصية. إلا أن قياس امتلاك البيانات على امتلاك منزل أو سيارة لم يزل خارج النص القانوني لحق الملكية. ويعد حق الملكية قابلاً للتصرف، فبمجرد بيع منزلك ينتهي كل شيء.

تروج حملة الحق الحادي والثلاثين على تويتر لإضافة حق ملكية البيانات الشخصية إلى قائمة حقوق الإنسان الثلاثين المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة.

ويمكن لمن يرغب المشاركة في الحملة تنزيل التطبيق على «آبل ستور» تحت هاشتاغ (#My31

) ونداء «طالب بحقك رقم 31» الذي يطلب منك مراجعة ومشاركة وتأكيد حقك كإنسان في امتلاك بياناتك.

ولا يعتبر منظمو الحملة نشاطهم مشروعاً تجارياً بقدر ما هو حق منطقي. ويطالعك على شاشة «آبل ستور» نداء يقول «انضم إلى الحركة من خلال المطالبة بالبيانات التي أنتجتها، وإعلان ملكيتك الشخصية لها»، ثم يطلب منك متجر التطبيقات التسجيل، ثم تحصل على عنوان ملكية بياناتك الشخصية.

الفكرة هي أنه بمجرد امتلاكك لبياناتك الشخصية يصبح بإمكانك بيعها. ويبدو أن العديد من الشركات مقتنعة بأن هذا هو المستقبل. وتهدف خدمة «بيشانت سفير»، وهي عبارة عن منصة للحصول على معلومات الرعاية الصحية، إلى تزويد المرضى بالقدرة ليس فقط على مشاركة البيانات وفقاً لشروطهم الخاصة، بل وأيضاً الحصول على أموال مقابل ذلك. ويصف موقع آخر هو «بيشانت تروث» نفسه بأنه نظام للسجلات الصحية ووسيلة لامتلاك المرضى بياناتهم الشخصية واستثمارها.

وتستخدم جميع هذه التطبيقات والأنظمة والمنصات تقنيات بلوك تشين - وهي تقنية جرى استخدامها للمرة الأولى بواسطة بتكوين التي هي نوع من العملات الرقمية المشفرة - لتخزين المعلومات الصحية. ونظراً لأن مصطلح بلوك تشين غير معروف للكثيرين، فمن الصعب تحديد الجوانب الحقيقية لتخزين البيانات الصحية بهذه الطريقة. وفي معظم الحالات، لا تعد تقنية بلوك تشين أكثر أماناً أو موثوقية أو قابلية للاستخدام من بدائلها. لكن لديها خاصية مميزة وحيدة، وهي أنها منصة شراكة البيانات التي يمكن أن تشكل قاعدة للبيانات وللعملات المشفرة في آن واحد. هذا يعني أن البيانات وثمنها تصبح كتلة رقمية واحدة. لكن هناك خلل بسيط بحاجة إلى من يصلحه، وهو أنه لا يوجد حق ملكية قانوني في البيانات الشخصية.

وبمجرد جمع البيانات الشخصية، تصبح سلعة متداولة بين البائع والمشتري. لكن حالياً لا يوجد سند قانوني للمطالبة بتعويض عن استخدام البيانات. وما تحاول هذه الشركات الجديدة فعله هو إنشاء نوع جديد من نظام وساطة البيانات الذي يحل محل نظام شراكة البيانات الحالي. ويرى ريتشي إيتوارو، الرئيس التنفيذي لشركة «هيو مانيتي دوت كوم»، التي تقف وراء تطبيق #My31

، أن المعلومات الصحية التي جرى تحديدها بالفعل تُباع لشركات الأدوية خلف الكواليس، حيث تُجمع هذه البيانات من مقدمي الخدمات - مثل شركات برمجيات السجلات الصحية - التي تتعامل مع الأطباء والمستشفيات، ثم يجري تجميعها وبيعها للبحث والتسويق. وما تريد الشركة ومنافسوها فعله هو التأكد من أن يحصل المرضى على تعويضات مقابل هذه البيانات، وسيحصل هؤلاء الوسطاء الجدد على نسبة صغيرة بالطبع.

لكن مثل هذا التغيير الكبير في الطريقة التي يعمل بها اقتصاد المعلومات يتطلب تغيير القانون. وهذا ما تحاول هذه الشركات فعله بهدوء، على مستوى الدولة.

وفرض ملكية البيانات بشكل قانوني ليس فكرة جديدة. فغالباً ما تُطرح بوصفها وسيلة لتعزيز الخصوصية. إلا أن قياس امتلاك البيانات على امتلاك منزل أو سيارة لم يزل خارج النص القانوني لحق الملكية.

ويعد حق الملكية قابلاً للتصرف، فبمجرد بيع منزلك ينتهي كل شيء. لكن حقوق الإنسان الأساسية غير قابلة للتصرف، غالباً لأن الحقوق تصبح بلا معنى بمجرد أن تصبح قابلة للتصرف. فما هي الفائدة من الحياة والحرية إذا كنت تستطيع بيعهما؟

ويجري تقييد أشكال أخرى من حقوق الملكية بموجب القانون، لأن المجتمع قد اعترف بإمكانية استغلالها. على سبيل المثال، بيع أعضائك في الولايات المتحدة عمل غير قانوني.

بالتأكيد لا تبدو البيانات شخصية مثل الكلية أو الكبد. لكن احتمال استغلالها اقتصادياً أمر شائع. فهل تؤدي ملكية البيانات إلى أن تصبح الخصوصية من السلع الفاخرة؟

أضف إلى ذلك أن البيانات الشخصية قد لا تخص شخصاً بمفرده، فبيانات موقعك الجغرافي تشترك فيها مع زوجتك وأولادك. والسجلات الصحية الخاصة تتضمن معلومات أطفالك البيولوجية. وعندما تبيع خصوصيتك الوراثية، فهل يحق لوالديك الحصول على نسبة مئوية؟

وفي جميع الأحوال لدينا تجارب مسبقة عما يحدث عندما تصنف البيانات ضمن حقوق الملكية الشخصية تعلمناها من تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية.

* وول ستريت جورنال