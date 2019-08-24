شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 23-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الإيثريوم بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50 ولا يزال دونه، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارة تقاطع سلبي ننتظر أن تدفع السعر لانخفاض من جديد، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم بشرط الثبات دون 192.00، مع الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي المتوقع يصل إلى 149.10.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 170.00 والمقاومة 195.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط