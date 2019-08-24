شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 23-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول خط الاتجاه اللحظي الصاعد، بانتظار كسر هذا المستوى لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستوى 56.23 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة المتوقعة يشترط ثبات الإغلاق اليومي دون مستوى 59.93.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 61.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط