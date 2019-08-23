محمد بن راشد حوّل دبي إلى أكثر مدن العالم ازدهاراً ً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدر الدين

خصص موقع «بزنس إنسايدر»، تقريراً متكاملاً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سلّط فيه الضوء على بعض جوانب حياته، والإنجازات التي حققها منذ توليه ولاية العهد في الإمارة منتصف تسعينيات القرن الماضي. وقال التقرير: «إنه وبعد مرور 48 عاماً من تأسيس اتحاد دولة الإمارات؛ أصبحت دبي في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واحدة من المدن العالمية، الأكثر تحضراً وازدهاراً، وأنه استطاع تحويل دبي من مدينة كانت حرفتها الأساسية صيد الأسماك واللؤلؤ، إلى وجهة للأثرياء من جميع أنحاء العالم». وأشار التقرير إلى أن دبي شهدت تحولات جذرية في عهده، وحظيت بالعديد من المشاريع، التي تحولت إلى أيقونات عالمية؛ مثل: «جزيرة النخلة»؛ و«برج خليفة»؛ و«برج العرب»، وغيرها من المعالم الشهيرة. وأضاف التقرير: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد معروف بحبه للخيول منذ نعومة أظفاره، ولا يزال يهوى هذه الرياضة حتى اليوم، ويمتلك «أسطبلات جودولفين» الشهيرة، حتى أطلق «كأس دبي العالمي للخيول»، الذي أضحى أحد أشهر السباقات العالمية وأغلاها، إضافة إلى أنه شاعر متميز له العديد من الدواوين، ويهوى بشكل خاص الشعر النبطي». وذكر الموقع في تقريره، «أن سموه وبحكم ذكائه، وثقة والده الشيخ راشد فيه، تقلد قيادة شرطة دبي في عام 1968؛ وذلك فور عودته من الدراسة في الخارج، فضلاً عن تقلده منصب وزير الدفاع وهو في مقتبل العمر».

وأسهب التقرير في الحديث عن رحلة التطور الكبيرة، التي شهدتها دبي؛ حيث أكد «أن الإمارات بشكل عام، ومنذ تأسيس الدولة، كانت تسابق الزمن؛ لتطوير ذاتها؛ وتحقيق الرفاهية لشعبها، وأن دبي بدأت رحلتها، وخطت أولى خطواتها نحو العالمية؛ عندما أصبح سموه ولي عهد دبي ، وأن دبي أصبحت منذ بدايات حكمه للإمارة بعد وفاة أخيه المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، المركز المالي الأول بمنطقة الشرق الأوسط».