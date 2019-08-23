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تحديث منتصف اليوم للنفط 22-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر النفط صعوبة في تجاوز المتوسط المتحرك 50 حتى الآن، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 54.47 كمحطة رئيسية أولى، بينما يمثل الثبات دون 57.33 شرط مهم لتحقيقه.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.50 والمقاومة 57.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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