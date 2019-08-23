شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر النفط صعوبة في تجاوز المتوسط المتحرك 50 حتى الآن، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 54.47 كمحطة رئيسية أولى، بينما يمثل الثبات دون 57.33 شرط مهم لتحقيقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.50 والمقاومة 57.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط