شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سهم علي بابا ALIBABA GROUP HOLDING (BABA) مهاجمة مقاومته المحورية ببداية تداولاته لهذا اليوم عند سعر 178.0 ، ليرتد منها انخفاضاً في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على مواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير والمستويات اللحظية ، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 178.0 ، ليفتح الطريق أمامه نحو المقاومة 195.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه