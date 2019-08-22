شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل – 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم آبل APPLE INC (AAPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتخطى مستوى المقاومة 211.72 في محاولة منه لاختراقه ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 211.72 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 230.00

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد