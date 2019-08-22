شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الإيثريوم على ثباته دون مستوى 189.90، ليبقى الضغط السلبي قائماً ومرجحاً لهذا اليوم، بدعم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستوى 149.10 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 189.90 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 175.00 والمقاومة 195.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط