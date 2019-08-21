10 مزايا للعزل الحراري أبرزها خفض استهلاك الكهرباء لـ40%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يسهم تطبيق العزل الحراري في المباني في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف، والتدفئة بين 30 إلى 40%، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض حتى 5%

من استهلاك المكيف للكهرباء، بحسب تقرير حديث للمركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، محددا 10 فوائد لاستخدام العزل الحراري بالمبنى.

وأوضح التقرير أن قياس (كفاءة الطاقة) في مواد العزل الحراري يتم من خلال (الانتقالية الحرارية) لكافة عناصر البناء الخارجية، أي مع يعرف علميا (U-Value)، فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة (U-Value) زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء.

وأوصى المركز أصحاب المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى؛ لأنها تقلل من امتصاص الحرارة (كسب حراري).

وأشار المركز إلى أن تكلفة العزل الحراري في المباني وبحسب الدراسات الحديثة (الجدران - الأسقف - النوافذ) تتراوح بين 3 إلى 5% من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظرا للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.

ووفقا للتقرير، تكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة، كما ينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء ويقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي.

العزل الحراري:

يعرف بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء خاصة (الجدران، الأسقف، والنوافذ)، وعناصره الخارجية سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء (فقدان حراري)، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).

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التكلفة:

3 %

5 %

من إجمالي تكلفة المبنى

الفائدة:

30 %

40 %

خفض في الطاقة المستهلكة

10مزايا للعزل الحراري: