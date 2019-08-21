شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات تهبط بأرباح "الغاز والتصنيع" 45% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، المعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 44.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 17.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 32.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى الانخفاض في مجمل الربح بـ 1.3 مليون ريال تمثل انخفاض في مبيعات الغاز والخزانات والزيادة في مصاريف البيع والتسويق بـ 4.09 مليون ريال، والزيادة في المصاريف العمومية والادارية بـ 10.73 مليون ريال والزيادة في الأعباء المالية بـ 579 ألف ريال.

وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى 16.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 32.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتراجعت الإيرادات إلى 463.1 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 474.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

Advertisements

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 119.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 71.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 66.6%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 85.79 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 38.83 مليون ريال في الربع المقابل من 2018، وعدلت السركة أرباح الربع الأول في البيانات المعلنة اليوم إلى 101 مليون ريال.

تقارير ذات صلة:

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات