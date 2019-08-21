شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطيات السعودية في الخارج تصل لـ 1.94 تريليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت الاحتياطيات لدى السعودية في الخارج نحو 1.94 تريليون ريال بنهاية شهر مايو الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 43.1 مليار ريال.

وانخفض معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال مايو 2019، عن مستوياته في شهر أبريل الذي سبقه، حيث كان المعدل نحو 48 شهرا، وكان يفوق المعدل العالمي بنسبة 703%.

وجاء تراجع معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات في مايو مقارنة بشهر أبريل من العام نفسه، نتيجة لارتفاع قيمة الواردات وذلك على الرغم من ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للشهر ذاته، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وارتفعت الواردات في مايو 2019، بنحو 9.6 في المائة بما يعادل 3.8 مليار ريال، مقارنة بشهر أبريل من العام نفسه البالغة خلاله 39.3 مليار ريال.

فيما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية في مايو 2019، بنحو 2.4% بما يعادل 45 مليار ريال، مقارنة بشهر أبريل من العام نفسه البالغة خلاله 1.89 تريليون ريال.

وللاحتياطي الأجنبي، أهمية كبيرة للدول، وهو مقياس رئيس لقدرة الدولة على تغطية الواردات، ومن فوائد الاحتياطي الأجنبي زيادة الثقة بالسياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطيات، كما يدعم الثقة كذلك بسعر صرف العملة الوطنية للدولة.