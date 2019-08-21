شكرا لقرائتكم أداء سلبي لمؤشر البحرين بتأثير تراجع السيولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 47 دقيقة في 21 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 21 أغسطس 2019 / 18:37

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الاربعاء) على تراجع بعد ارتفاعه في جلسة أمس، ليفقد 0.16 في المئة من قيمته يعادل 2.48 نقطة، هبوطا الى 1532.21 نقطة في مقابل 1534.69 نقطة لليوم السابق، في المقابل ارتفع مؤشر البحرين الاسلامي 0.02 نقطة الى 745 مقابل 744.82 نقطة لليوم السابق.



وهبطت الكمية المتداولة في بورصة البحرين اليوم 2.39 مليون سهم بلغت قيمتها 2.82 مليون سهم،

فيما تراجعت القيمة المتداولة الى 426 ألف دينار في مقابل 800 ألف اليوم السابق بنسبة 47 في المئة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة الى 75 صفقة في مقابل 67 صفقة بتراجع 12 في المئة.

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وشهدت جلسة التعاملات التداول بأسهم 18 شركة، ارتفعت 3 شركات، وتراجعت 5 شركات، واستقرت 10 شركات عند المقارنة بأسعارها أمس.

وجاء قطاع الخدمات في صدارة البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 211 ألف دينار بحريني، شكلت 50 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 945 مليون سهم، نفذت من خلال 36 صفقة.

وحل سهم بتلكو في صدارة الاسهم بقيمة متداولة 85 ألف دينار، شكلت 20 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 220 ألف سهم، تلاه سهم مصرف السلام بسيولة 83 ألف دينار نسبتها 19 في المئة، من تداول 918 ألف سهم جاءت من خلال 9 صفقات.